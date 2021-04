Incredibil! Fotbalistul in care Hagi isi punea sperante uriase si-a incheiat cariera la doar 22 de ani. Anunt socant al fotbalistului

A facut parte din echipa de titlu a Viitorului, iar Hagi il considera un jucator de mare viitor.

Doru Dumitrescu s-a retras insa din fotbal la numai 22 de ani. Fotbalistul a jucat ultima oara pentru U Cluj, in sezonul 2018-2019. A fost imprumutat acolo de Viitorul. Mijlocasul s-a accidentat grav la ligamente pe 4 noiembrie 2018, in jocul UTA 0-4 U Cluj. Au urmat 3 operatii, dar Dumitrescu n-a mai putut sa revina. Acum, jucatorul a hotarat sa isi gaseasca alt drum in viata, anunta ziare.com.

Dumitrescu a facut parte din generatia Ianis Hagi - Razvan Marin - Florinel Coman a Viitorului. A fost campion la juniori, iar cu prima echipa a castigat titlul in Liga 1, in 2017. Dumitrescu a prins 17 jocuri de Liga 1 la Viitorul, apoi a fost cedat pentru un sezon la U Cluj, in 2018. Pana sa se accidenteze, Doru a jucat in 11 meciuri si a marcat o data.