Isi construiesc un super stadion si ataca promovarea cu jucatori care costau sute de mii de euro acum cativa ani! N-au pierdut niciun meci tot sezonul. Revolutia nevazuta a unui club din Romania

Au luat doua goluri de la inceputul anului si ataca promovarea in B cu nume importante in lot!

Viitorul Selimbar a facut 1-1 cu Gaz Metan 2 in ultima etapa a sezonului regulat din C. Echipa de langa Sibiu n-a pierdut niciun meci tot sezonul. Are 16 victorii si doar doua egaluri tot campionatul. A luat doar 8 goluri, doua venite in ultimele doua runde, dupa ce au tinut poarta inchisa in primele 6 jocuri din acest an.

La Selimbar, planurile sunt serioase. Clubul isi construieste stadion cu 2000 de locuri, pe care planuieste sa joace incepand din 2022. Pana atunci, variantele sunt Avrig si Municipalul din Sibiu, aflat si el acum in 'upgrade'. In lotul echipei antrenate de fostul stelist Florin Maxim sunt nume importante. Cel mai rasunator este al capitanului Alex Curtean, ajuns acum la 34 de ani. Om cu peste 200 de partide in Liga 1, Curtean a ajuns la un moment dat aproape de echipa nationala si a jucat in strainatate pentru Botev Plovdiv (Bulgaria) si Atyrau (Kazahstan).

Alaturi de fostul mijlocas de la Dinamo, Poli Timisoara si Gaz Metan, la Selimbar mai joaca si alti fotbalisti cu trecut recent in Liga 1: Cosmin Vatca, Daniel Tatar, Alexandru Neacsa sau Bogdan Visa.

In semifinala barajului de promovare, Selimbarul va intalni Crisul Chisineu Cris. Apoi, daca invinge, va avea de jucat cu invingatoarea dintre Soimii Lipova si Cisnadie. La Chisineu Cris joaca si fostul mijlocas de la AS Roma, Pisa, Triestina sau Viitorul Adrian Pit (37 de ani).