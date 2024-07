Benzema, Kante și Fabinho au un nou antrenor! ”A semnat”

Arabii l-au demis la sfârșitul lui iunie pe Marcelo Gallardo, după ce argentinianul a bifat 33 de apariții la cârma clubului, timp în care a bifat o medie de 1.48 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Al Ittihad i-a găsit înlocuitor lui Marcelo Gallardo. N'Golo Kante, Fabinho și Karim Benzema vor fi acum antrenați de Laurent Blanc, francezul în vârstă de 58 de ani care a antrenat-o ultima dată pe Olympique Lyon în septembrie 2023.

”A semnat până în iunie 2026 cu opțiune de prelungire pe încă un an”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????⚫️???????? Laurent Blanc has signed in as new Al Ittihad head coach until June 2026 with option for further year.

Houssem Aouar, expected to be the first signing. pic.twitter.com/YC65BXdTov