Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta

Zinedine Zidane (54 de ani) va fi înlocuitorul lui Didier Deschamps (57) în funcția de selecționer al naționalei Franței, informează Fabrizio Romano.
Zinedine Zidane, noul selecționer al naționalei Franței
Zidane a ajuns la un acord cu federația franceză încă din luna noiembrie a anului 2025. Fostul mare mijlocaș și-a stabilit deja stafful tehnic, potrivit jurnalistului italian specializat în transferuri citat anterior.
Zinedine Zidane urmează să semneze contractul în cursul lunii curente. Contractul său va cuprinde Liga Națiunilor 2027, EURO 2028 și Campionatul Mondial din 2030.
Zidane a mai antrenat-o doar pe Real Madrid
El va prelua naționala Franței după eliminarea din faza semifinalelor de la CM 2026, după înfrângerea 0-2 împotriva Spaniei.
Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.
Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat.