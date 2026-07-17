Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta

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Zinedine Zidane (54 de ani) va fi înlocuitorul lui Didier Deschamps (57) în funcția de selecționer al naționalei Franței, informează Fabrizio Romano.

Zinedine Zidane, noul selecționer al naționalei Franței

Zidane a ajuns la un acord cu federația franceză încă din luna noiembrie a anului 2025. Fostul mare mijlocaș și-a stabilit deja stafful tehnic, potrivit jurnalistului italian specializat în transferuri citat anterior.

Zinedine Zidane urmează să semneze contractul în cursul lunii curente. Contractul său va cuprinde Liga Națiunilor 2027, EURO 2028 și Campionatul Mondial din 2030.