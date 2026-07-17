Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta

Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta Fotbal extern Zinedine Zidane / Foto: Getty Images.
Alexandru Hațieganu
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Zinedine Zidane va reveni în antrenorat!

TAGS:
Zinedine ZidaneCM 2026FrantaReal MadridDidier Deschamps
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Zinedine Zidane

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Zinedine Zidane / Foto: Getty Images.
Zinedine Zidane / Foto: Imago Images
Zinedine Zidane / Foto: Getty Images
Zinedine Zidane / Foto: Imago Images
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Zinedine Zidane (54 de ani) va fi înlocuitorul lui Didier Deschamps (57) în funcția de selecționer al naționalei Franței, informează Fabrizio Romano.  

Zinedine Zidane, noul selecționer al naționalei Franței

Zidane a ajuns la un acord cu federația franceză încă din luna noiembrie a anului 2025. Fostul mare mijlocaș și-a stabilit deja stafful tehnic, potrivit jurnalistului italian specializat în transferuri citat anterior. 

Zinedine Zidane urmează să semneze contractul în cursul lunii curente. Contractul său va cuprinde Liga Națiunilor 2027, EURO 2028 și Campionatul Mondial din 2030. 

Zidane a mai antrenat-o doar pe Real Madrid

El va prelua naționala Franței după eliminarea din faza semifinalelor de la CM 2026, după înfrângerea 0-2 împotriva Spaniei. 

Zinedine Zidane a antrenat-o numai pe Real Madrid, în două mandate diferite: 04.01.2016 - 30.06.2018 și 11.03.2019 - 30.06.2021.

Cel mai mare succes l-a înregistrat în prima perioadă, când a câștigat consecutiv trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor. Pe plan intern a cucerit La Liga și Supercupa Spaniei, performanțe pe care le-a repetat și în al doilea mandat. 

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