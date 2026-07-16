Rămas liber de contract la finalul sezonului și dorit inclusiv de echipe din La Liga, mijlocașul francez a ales să continue la Cordoba.

Fiul lui Zinedine Zidane și-a prelungit înțelegerea cu formația din LaLiga Hypermotion până în vara anului 2027.

Theo Zidane rămâne la Cordoba

„Theo Zidane va continua să apere tricoul lui Cordoba până în 2027, după acordul ajuns între club și fotbalistul francez, care va disputa al treilea sezon consecutiv la echipă în LaLiga Hypermotion. Ne bucurăm de continuitatea lui Theo și îi dorim cât mai multe succese în această nouă etapă”, au transmis oficialii clubului.

Potrivit L'Equipe, Getafe s-a interesat în această vară de serviciile mijlocașului de 24 de ani. În stagiunea trecută, Theo Zidane a bifat 22 de meciuri pentru Cordoba, însă a fost titular doar de patru ori.

Theo Zidane este al treilea fiu al legendarului Zinedine Zidane. A fost format la academia lui Real Madrid, unde a evoluat pentru toate grupele de juniori și pentru Castilla, înainte de a ajunge la Cordoba în vara lui 2024.

În cariera sa, mijlocașul a adunat 154 de meciuri la nivel de seniori, opt goluri și șase pase decisive.