PIF e afectat de războiul din Iran și retrage finanțarea LIV Golf

Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF) a decis să se retragă din organizarea LIV Golf, în care a investit peste 5 milarde de dolari în ultimii aproape 5 ani. Acesta a schimbat complet peisajul în golful profesionist mondial, reușind să "fure" multe dintre vedetele consacratului PGA Tour, precum Jon Rahm, Cameron Smith, Joaquin Niemann, Talor Gooch, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Brooks Koepka, Patrick Reed, Branden Grace sau Bryson DeChambeau.

Nu e primul proiect important închis de saudiți, după vânzarea cluburilor de fotbal Sheffield United (Anglia / fondul de investițiie american COH Sports) și UD Almeria (La Liga / SMC Group și CR7 Sports Investments), retragerea candidaturii pentru organizarea Asian Winter Games din 2029 și reducerea lungimii orașului futurist liniar numit "The Line" (de la 170 km la 5 km).

Decizia vine pe fondul opririi exporturilor de petrol și gaze prin strâmtoarea Ormuz (90% din capacitatea anterioară), după atacul devasator al armatelor din SUA și Israel asupra Iranului și a deciziei guvernului de la Teheran de a restricționa transportul maritim între Golful Persic și Golful Omanului. De ostilitățile din Orientul Mijlociu sunt grav afectate unele dintre țările cu cele mai mari producții de hidrocarburi, precum Arabia Saudită, Iran, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Kuwait, care reprezintă 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale.

Arabia Saudită a făcut investiții masive în sport

Prințul Mohammed bin Salman, succesorul la tron în țara din Golful Persic, este un avid consumator de sport și a dispus investiții enorme în ultimii ani, de peste 8 miliarde de dolari. Familia regală din Arabia Saudită deține Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume și cea mai bogată companie arabă din ultimii ani, care a avut o cifră de afaceri de 480 miliarde de dolari în anul 2024. Compania petrolieră a semnat un contract de sponsorizare cu asociația CONCACAF, iar PIF a oferit un miliard de euro pentru fuziunea circuitelor de tenis ATP şi WTA.

Arabia Saudită este gazda unei curse de Formula 1 (Saudi Arabian Grand Prix / Jeddah Corniche Circuit) și sponsor al echipei Aston Martin Aramco Formula One Team și a primit organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2032. Saudiții au primit acțiuni la Professional Fighters League (MMA), au înființat LIV Golf și Zuffa Boxing, o nouă versiune în boxul profesionist, finanțează Houston Half Marathon, The Ocean Race și International Cricket Committee, au cumpărat clubul de fotbal Newcastle United (Premier League) și făcuseră ofertă să achiziționeze AS Roma (Serie A), înainte să se implice la AC Milan.

De asemenea, în ultimii ani, Saudi Pro League a atras vedete internaționale, precum Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Karim Benzema, Fabinho, N'Golo Kante, Edouard Mendy, Roberto Firmino, Franck Kessie, Neymar, Kalidou Koulibaly, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Moussa Dembele, Grzegorz Krychowiak, Yannick Carrasco, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Ever Banega, Mateo Retegui, Darwin Nunez, Theo Hernandez, Joao Felix, Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Joao Cancelo, Giacomo Bonaventura sau Kingsley Coman.

