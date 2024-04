Al-Shabab - Abha Club s-a terminat 5-0 joi seara în etapa a 28-a din Saudi Pro League, într-un meci în care portarul român Ciprian Tătărușanu a avut o a doua repriză de coșmar.

Yannick Carrasco a deschis târziu scorul, în minutul 45+1, iar după pauză au început să curgă golurile în poarta românului: Habib Diallo (57), Carlos (cu o dublă în minutele 78 și 84) și din nou Yannick Carrasco (90+3) au fost marcatorii pentru Al-Shabab.

VIDEO Golurile încasate de Ciprian Tătărușanu în Al-Shabab - Abha Club 5-0

Meciurile de coșmar ale lui Ciprian Tătărușanu din acest sezon

18 aprilie 2024: 0-5 cu Al-Shabab

2 aprilie 2024: 0-8 cu Al-Nassr

21 decembrie 2023: 0-7 cu Al-Hilal

30 noiembrie 2023: 0-6 cu Al-Ahli

