Un sac de bani! Rafa Benitez va încasa un salariu uriaș la Panathinaikos

Rafa Benitez se pregătește să revină în fotbal! Spaniolul, care a antrenat-o ultima dată pe Celta Vigo, în sezonul 2023-2024, a câștigat trofee importante după 2000, cu Valencia (de două ori La Liga, în 2002 și 2004, și Cupa UEFA în 2004), Liverpool (Champions League în 2005, plus o finală pierdută în 2007, FA Cup în 2006 și Supercupa Europei în 2006), Inter Milano (Campionatul Mondial al Cluburilor în 2010), Chelsea (Europa League în 2013) și Napoli (Cupa Italiei în 2014).

Antrenorul iberic le-a mai dirijat pe DL Pro, Newcastle, Real Madrid, SSC Napoli, Chelsea, Inter, Liverpool, Valencia, CD Tenerife, Extremadura, CA Osasuna, Real Valldolid, Real Madrid B și Real Madrid U17.

Rafa Benitez o preia Panathinaikos

Acum, în presa din Europa a apărut informația conform căreia Benitez ar putea prelua formația Panathinaikos. Se pare că pe masă este o ofertă astronomică, de 5 milioane de euro pe an, iar contractul va fi pe două sezoane și jumătate.

Panathinaikos a început nu prea bine actualul campionat și se află pe locul 7, după două victorii, trei egaluri și un eșec. În Europa League, în schimb, a debutat perfect, 4-1 în deplasare la Young Boys Berna, apoi a comis-o acasă, 1-2 cu Go Ahead Eagles.

Spaniolul Rafa Benitez, convins cu 5 milioane de euro pe sezon

Dacă va semna cu clubul elen, atunci Benitez va începe a 17-a sa aventură în cariera de antrenor. Au apărut și informații care dau acordul ca și făcut, iar Benitez ar fi spus da pentru un salariu anual de 5 milioane de euro, care l-ar transforma în cel mai bine plătit antrenor din prima ligă din Grecia!

Se spune că ibericul va fi prezentat în câteva zile, după ce Panathinaikos va disputa meciul cu Feyenoord din Europa League.

