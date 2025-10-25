OȚELUL GALAȚI - U CLUJ

Patru victorii, două rezultate de egalitate și doar o înfrângere au înregistrat gălățenii în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, palmaresul clujenilor în deplasare cuprinde trei succese, o remiză și trei partide pierdute.

11 dintre cele 19 goluri marcate de moldoveni au fost înscrise în prima repriză, interval în care ardelenii au primit doar trei dintre cele 15 goluri încasate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 37 de ori, de 14 ori s-au impus moldovenii, de 15 ori au câștigat ardelenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Oţelul gazdă: 19 meciuri - 12 victorii Oţelul - 4 remize - 3 succese U Cluj.

Prima partidă a avut loc pe 7 decembrie 1986, Oţelul - U Cluj 1-3, antrenori Constantin Rădulescu, respectiv Remus Vlad.

