LIVE TEXT Oțelul Galați - U Cluj, de la 16:00 în Superliga. Bergodi debutează pe banca ardelenilor

Oțelul Galați - U Cluj, de la 16:00 &icirc;n Superliga. Bergodi debutează pe banca ardelenilor Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oțelul Galați - U Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
U ClujSuperligaCristiano BergodiOtelul GalatiLIVE
Din articol

OȚELUL GALAȚI - U CLUJ

Patru victorii, două rezultate de egalitate și doar o înfrângere au înregistrat gălățenii în ediția curentă pe teren propriu. De partea cealaltă, palmaresul clujenilor în deplasare cuprinde trei succese, o remiză și trei partide pierdute.

11 dintre cele 19 goluri marcate de moldoveni au fost înscrise în prima repriză, interval în care ardelenii au primit doar trei dintre cele 15 goluri încasate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 37 de ori, de 14 ori s-au impus moldovenii, de 15 ori au câștigat ardelenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Oţelul gazdă: 19 meciuri - 12 victorii Oţelul - 4 remize - 3 succese U Cluj.

Prima partidă a avut loc pe 7 decembrie 1986, Oţelul - U Cluj 1-3, antrenori Constantin Rădulescu, respectiv Remus Vlad.

Două remize albe s-au îregistrat de-a lungul timpului, dintre care una cu gălăţenii în postura de gazde (29 octombrie 1994).

Cea mai mare diferenţă de scor: 12 septembrie 1998, Oţelul - U Cluj 5-0 (Viorel Tănase - triplă, Viorel Ion - dublă).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 21 februarie 2025, Oțelul-U Cluj 0-1 (Andrej Fabry).

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii &icirc;n coletele spionilor Rusiei
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se conformeze &icirc;naintea derby-ului Real Madrid &ndash; Barcelona
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona
&Icirc;ntrebat despre șansele la titlu ale lui FC Argeș, Dani Coman a răspuns imediat: &bdquo;Obiectivul e să facem performanţă&rdquo;
Întrebat despre șansele la titlu ale lui FC Argeș, Dani Coman a răspuns imediat: „Obiectivul e să facem performanţă”
Ioan Becali, atac devastator la adresa preferatului lui Gigi Becali: &rdquo;Toți &icirc;i zic sifonul lui Gigi! Eu m-aș jena&rdquo;
Ioan Becali, atac devastator la adresa preferatului lui Gigi Becali: ”Toți îi zic sifonul lui Gigi! Eu m-aș jena”
ULTIMELE STIRI
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! &bdquo;Albaștrii&rdquo; &icirc;nt&acirc;lnesc revelația din Premier League
Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, de la 17:00, pe VOYO! „Albaștrii” întâlnesc revelația din Premier League
Trei luni de &icirc;nchisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
Trei luni de închisoare cu suspendare şi amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna
Gestul de mare clasă făcut de vedeta de la FCSB după eșecul cu Bologna
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că &bdquo;fură&rdquo;
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Promisiunea lui Guardiola &icirc;naintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Recomandarile redactiei
Vestea care &icirc;l va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au &icirc;ncasat mult mai mult dec&acirc;t FCSB
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB
Promisiunea lui Guardiola &icirc;naintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa. Premier League e EXCLUSIV pe VOYO
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că &bdquo;fură&rdquo;
Dani Carvajal, gata să vorbească cu Yamal! Starul Barcelonei a acuzat-o pe Real Madrid că „fură”
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Un sac de bani! Rafa Benitez va &icirc;ncasa un salariu uriaș la Panathinaikos
Un sac de bani! Rafa Benitez va încasa un salariu uriaș la Panathinaikos
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: Am aflat ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat. Nu e normal!
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!