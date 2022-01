Rafa Benitez, OUT de la Everton! Antrenorul a fost demis după doar șase luni

Benitez pregătea formaţia Everton din iunie 2021. “El a părăsit clubul cu efect imediat”, a precizat Everton.

Echipa Everton a fost învinsă sâmbătă de Norwich City, scor 2-1, în etapa a XXII-a a campionatului Angliei. Everton ocupă locul 16 în clasament, cu 19 puncte, în timp ce Norwich este pe 18, cu 13 puncte, transmite News.ro

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.