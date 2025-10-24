Rafa Benitez revine: ”Contract pe doi ani!” Cu ce club s-a înțeles antrenorul care a stat pe bancă la ”Minunea de la Istanbul”

Rafa Benitez revine: "Contract pe doi ani!" Cu ce club s-a înțeles antrenorul care a stat pe bancă la "Minunea de la Istanbul"
Au trecut mai bine de 20 de ani de când Liverpool, cu Rafael Benitez (65 de ani) a învins-o pe AC Milan în ”Minunea de la Instabul” și a câștigat Liga Campionilor.

Rafa Benitez Panathinaikos Grecia
Rafa Benitez a antrenat-o ultima dată pe Celta Vigo în perioada august 2023 - martie 2024. În 33 de apariții bifate la cârma ibericilor, tehnicianul spaniol a înregistrat o medie de 1,09 puncte pe meci și a fost expulzat de la echipă.

Rafa Benitez revine: ”Contract pe doi ani!” Cu ce club s-a înțeles antrenorul care a stat pe bancă la ”Minunea de la Istanbul”

De atunci a fost liber de contract. Vineri, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Rafa Benitez s-a înțeles cu Panathinaikos și că a semnat un acord pe doi ani cu clubul elen.

Panathinaikos a înregistrat o înfrângere usturătoare joi cu Feyenoord, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League, scor 1-3. 

”Rafa Benitez a semnat un contract pe doi ani ca noul antrenor principal al echipei Panathinaikos. Acordul a fost finalizat astăzi cu tehnicianul spaniol”, a scris Fabrizio Romano într-o postare publicată pe contul său de Twitter/X.

În campionat, Panathinaikos se află pe locul șapte cu nouă puncte. După șase meciuri, clubul a bifat doar două victorii, a înregistrat trei remize și un eșec.

Cariera lui Rafa Benitez. Unde a mai antrenat

Rafa Benitez a antrenat de-a lungul carierei sale la Real Madrid B, Real Valldolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, DL Pro, Everton și Celta Vigo.

Cel mai mult a stat la Liverpool (2004-2010), Valencia (2001 - 2004) și Newcastle (2016 - 2019).

