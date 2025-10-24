Rafa Benitez a antrenat-o ultima dată pe Celta Vigo în perioada august 2023 - martie 2024. În 33 de apariții bifate la cârma ibericilor, tehnicianul spaniol a înregistrat o medie de 1,09 puncte pe meci și a fost expulzat de la echipă.



Rafa Benitez revine: ”Contract pe doi ani!” Cu ce club s-a înțeles antrenorul care a stat pe bancă la ”Minunea de la Istanbul”



De atunci a fost liber de contract. Vineri, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Rafa Benitez s-a înțeles cu Panathinaikos și că a semnat un acord pe doi ani cu clubul elen.



Panathinaikos a înregistrat o înfrângere usturătoare joi cu Feyenoord, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League, scor 1-3.



”Rafa Benitez a semnat un contract pe doi ani ca noul antrenor principal al echipei Panathinaikos. Acordul a fost finalizat astăzi cu tehnicianul spaniol”, a scris Fabrizio Romano într-o postare publicată pe contul său de Twitter/X.

