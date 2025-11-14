Un nou star pentru Real Madrid! Sumă record de transfer

Madrilenii vor să aducă cei mai buni jucători de pe piață, iar Xabi Alonso a pus ochii pe unul dintre cei mai interesanți jucători tineri din Europa.



Real Madrid a pus ochii pe un viitor star



Este vorba despre Kees Smit, care a atras atenția celor mai mari cluburi din Europa la doar 19 ani, după ce a reușit să impună în echipa de start a lui PSV.

Conform Sky Sports Olanda, Real Madrid este una dintre formațiile care s-au interesat de mijlocașul de 19 ani și are șanse mari să îl aducă în vara din 2026.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că cele două părți s-ar putea înțelege pentru suma de 25 de milioane de euro.