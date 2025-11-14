Un nou star pentru Real Madrid! Sumă record de transfer

Real Madrid poate rezolva transferul unuia dintre cei mai promițători jucători din Europa.

Madrilenii vor să aducă cei mai buni jucători de pe piață, iar Xabi Alonso a pus ochii pe unul dintre cei mai interesanți jucători tineri din Europa.

Real Madrid a pus ochii pe un viitor star

Este vorba despre Kees Smit, care a atras atenția celor mai mari cluburi din Europa la doar 19 ani, după ce a reușit să impună în echipa de start a lui PSV.

Conform Sky Sports Olanda, Real Madrid este una dintre formațiile care s-au interesat de mijlocașul de 19 ani și are șanse mari să îl aducă în vara din 2026.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că cele două părți s-ar putea înțelege pentru suma de 25 de milioane de euro.

În cazul în care transferul se va concretiza, aceasta ar putea deveni o sumă record pentru echipa din Olanda, pentru că ar întrece mutarea lui Tijjani Reijnders la AC Milan, care i-a costat pe milanezi 24,8 milioane de euro.

Kees Smit are 19 partide pentru PSV, în care a reușit să înscrie două goluri și să ofere patru pase decisive.

Mijlocașul olandez este cotat la 10 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

