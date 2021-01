Un nou moment istoric pentru arbitrajul feminin! Pentru prima data, la meciuri de la Mondialul Cluburilor vor fi delegate femei!

Campionatul Mondial al Cluburilor se va desfasura in luna februarie in Qatar.

Competitia trebuia organizata initial in decembrie 2020, dar din cauza pandemie se va desfasura in cele din urma in perioada 1-11 februarie 2021 la Doha.

Este al doilea sezon consecutiv cand aceasta competitie are loc in Qatar, dupa ce in decembrie 2019 Liverpool a castigat trofeul dupa o finala in fata brazilienilor de la Flamengo.

Competitia din acest an va bifa o noua premiera in ceea ce priveste arbitrajul feminin mondial.

Pentru prima data in istorie, la meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor vor fi delegate si femei.

Acest anunt vine dupa ce, la inceputul lunii decembrie, Stephanie Frappart a devenit prima femeie care a condus un meci de UEFA Champions League. Ea a fost delegata la partida dintre Juventus si Dinamo Kiev, incheiata cu victoria torinezilor cu scorul de 3-0.

Este vorba despre asistenta argentiniana Mariana de Almeida si braziliencele Edina Alves Batista si Neuza Back.

????POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA HABRÁ ÁRBITRAS EN EL MUNDIAL DE CLUBES???? El torneo que organiza FIFA se va a jugar en Qatar en febrero ???????? La asistente argentina Mariana de Almeida está entre las elegidas ???????? La brasileña Edina Alves Batista y Neuza Back completan la terna pic.twitter.com/tp770y0ADs — Daniela Lichinizer ???? (@dani_lichi) January 4, 2021