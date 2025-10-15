Barcelona a produs în ultimii 20 de ani jucători tineri de mare valoare pe bandă rulantă, dar în ultimul timp catalanii s-au axat și pe cumpărarea lor.

Un exemplu foarte bun este transferul lui Pedri de la Las Palmas în schimbul a 23 de milioane de euro, care a ajuns la FC Barcelona în vara lui 2020 și acum este una dintre vedetele lui Hansi Flick.



Barcelona intră în cursa pentru Kenan Yildiz



Kenan Yildiz (20 de ani) este unul dintre cei mai urmăriți tineri jucători din fotbalul mondial, iar pe lângă Arsenal și Chelsea, Barcelona l-a pus pe lista de priorități pe „diamantul” lui Juventus, conform Mundo Deportivo, care citează presa din Italia.

Tânărul fotbalist turc nu este în primii zece jucători ai „Bătrânei Doamne” când vine vorba de salarii, iar Juventus va încerca să îi renegocieze contractul lui Yildiz, pentru a nu risca să îl piardă.

Arsenal și Chelsea stau la pândă și vor să îl atragă pe starul turc cu un salariu imens, în timp ce Barcelona se bazează pe blazonul echipei.

Aripa stânga a adunat 18 goluri și 15 pase decisive în 92 de meciuri jucate pentru Juventus.

75 de milioane de euro este cota lui Kenan Yildiz, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

