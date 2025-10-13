Roberto Bordin, fost fotbalist cu aproape 400 de meciuri în Serie A și actual antrenor al echipei KF Tirana, a vorbit despre Ștefan Radu, simbolul lui Lazio și unul dintre cei mai respectați români din fotbalul italian.

Roberto Bordin, dat pe spate de un fotbalist român: „Pur și simplu fantastic!”

Fostul „gladiator” italian, care a evoluat împotriva unor legende precum Maradona, Ronaldo „El Fenomeno”, Roberto Carlos, Cannavaro sau Baggio, a oferit un interviu complex pentru Sport.ro, unde a avut doar cuvinte de laudă pentru Radu.

„Pe Ștefan Radu îl știu doar din auzite și din ce am văzut. Nu am vorbit personal. Ca fundaș, a fost pur și simplu fantastic la Lazio. Un jucător carismatic, de mare calitate. Nu pot spune mai multe, dar ce am văzut la televizor m-a impresionat”, a spus Bordin pentru Sport.ro.

Bordin are o carieră impresionantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. După ce a fost secundul lui Andrea Mandorlini la echipe precum Bologna, Padova, AC Siena, Sassuolo și CFR Cluj (cu care a câștigat Supercupa României în 2010), italianul a decis să meargă pe cont propriu. A antrenat formații din Italia, Moldova și Azerbaidjan, iar la Sheriff Tiraspol a cucerit titlul și Cupa Moldovei.

În prezent, este antrenorul lui KF Tirana, în Albania, unde l-a adus ca „secund” pe fostul tehnician de la Ceahlăul, Marco Veronese.

Ștefan Radu, între timp, rămâne o legendă a lui Lazio. Fostul fundaș stânga, crescut la Dinamo București, a petrecut 15 ani în capitala Italiei și a devenit recordmanul absolut de apariții în tricoul „biancoceleste”, cu 427 de meciuri.

„Il Boss”, așa cum l-au numit fanii, a câștigat șase trofee cu Lazio, mai exact trei Cupa ale Italiei, alături e trei Supercupe ale Italiei.

