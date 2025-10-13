Dan Petrescu a comentat prestația României din meciul cu Austria.

Dan Petrescu: ”Mă rog ca Man și Mihăilă să fie sănătoși și în formă!”

Antrenorul aflat liber de contract după despărțirea de CFR Cluj a mărturisit că, în opinia sa, Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt cei doi jucători cruciali pentru prima reprezentativă și susține că echipa națională va avea rezultate atât timp cât cei doi jucători vor fi în formă.

Petrescu a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Ianis Hagi, Daniel Bîrligea și Vlad Dragomir.

”Mă rog ca Man și Mihăilă să fie sănătoși și în formă! Când ei joacă bine, echipa funcționează excelent. Uitați-vă la toate meciurile: dacă Man și Mihăilă sunt ok, apar rezultate!

Dacă nu, mai greu! Mi-a plăcut mult și Bîrligea. S-a sacrificat pentru echipă, și în atac, și în apărare. Excelent! Toți au jucat excelent, dar cei trei oameni din atac, plus Ianis au fost minunați. Ați văzut și cu el: l-a lăsat pe teren până la final și a scos acea pasă de gol în prelungiri”, a spus Dan Petrescu, conform GSP.

Clasamentul din Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială

