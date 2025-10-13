Cehii au deschis scorul în minutul 24, prin Pikolon, care a profitat de o greșeală în marcaj și a înscris cu capul din șase metri.

Deși Iencsi a schimbat masiv la pauză, cu șase jucători noi și trecerea la sistemul 4-4-2, jocul „tricolorilor” a rămas lipsit de claritate.

„Tricolorii” lui Iencsi, eșec dureros în Elite League!

După pauză, tot Pikolon a marcat și pentru 2-0, în minutul 56, reluând cu capul după o respingere greșită a portarului Chirilă. România a avut o singură ocazie importantă, prin David Irimia.

În minutul 67, Pikolon avea să facă „tripla”, după un șut din jurul punctului cu var. Pe tabelă s-a alăturat câteva momente mai târziu și Buryan, care a reușit o execuție cu capul în urma unei centrări deviate.

Singurul gol al României a fost semnat de Luca Băsceanu, „perla” lui Gică Hagi ce este legitimat la momentul redactării acestui arciol la Universitatea Craiova.

În finele meciului, cehii au dat lovitura finală prin Daniel Barat, care a marcat un gol de toată frumusețea de la marginea careului.

Adrian Iencsi a început partida cu un sistem 3-5-2, în care s-au regăsit Simon Mate – Bărăitaru, Fălcușan, Marincău – Senciuc, Neamțiu, Jălade, Dulcea, Oprea – Kodor și Rotund.

