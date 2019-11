ULTIMA ORA | Rusii exclusi de la EURO 2020 din cauza dopingului? Decizia a fost luata! Ce se intampla cu nationala Rusiei

A fost luata o decizie cu privire la excluderea Rusiei de la EURO 2020.

Dupa ce au au aparut informatiile cum ca Rusia ar putea fi exclusa de la EURO 2020 de catre Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) dupa ce au fost descoperite anomalii in testele efectuate sportivilor rusi, astazi a fost dat verdictul in acest sens. Cei de la Wada au cerut interzicerea Rusiei la EURO 2020 si sa le interzica si gazduierea meciurilor.

In ciuda acestei propuneri, Rusia va organiza meciuri din cadrul EURO si vor participa la turneul final din anul 2020. Daca cererea de interzicere va fi confirmata de catre comitetul executiv al WADA in cadrul unei reuniuni la Paris in data de 9 decembrie sustinuta si de Curtea de Arbitraj, in cazul in care Rusia o va contesta, aceasta nu ar include si Campionatul European, intrucat UEFA nu este definita drept "organizatie de evenimente" in ceea ce priveste hotararile privind incalcarile antidoping, anunta BBC.

Participarea Rusiei la calificarea pentru Campionatul Mondial din 2022 din Qatar ar putea fi totusi amenintata de acest fapt.