INCREDIBIL! "Suntem pregatiti!" Suedezii vor sa ne ia organizarea EURO 2020! Ce vor sa faca dupa ce au aflat ca UEFA vine la Bucuresti! Nu s-a mai intamplat niciodata asta

Suedia este gata sa ne ia organizarea la EURO 2020.

UEFA a anuntat ca va incepe o investigatie in privinta acuzatiilor pe care Alexander Isak le-a facut. De asemenea, Comitetul Disciplinar UEFA va deschide un caz pentru mai multe evenimente care au avut loc in timpul meciului, in legatura cu bannere-le neautorizate, jocurile pirotehnice si obiectele aruncate pe teren in timpul partidei, conform publicatiei suedeze Sport Bladet.

Vestea ca UEFA va veni la Bucuresti pentru a ancheta acest caz ii bucura pe suedezi. Federatia Suedeza a fost printre candidatii la organizarea EURO 2020, insa UEFA s-a opus. Acum, dupa incidentele de la Bucuresti vor sa profite si readuc in discutie sa organizeze EURO 2020 in Suedia, in locul Romaniei.

"Friends Arena este pregatita sa organizeze EURO 2020! Nu vreau sa imi fac sperante ca vom primi meciuri, dar suntem pregatiti daca ni se va oferi sansa", a spus Karl-Erik Nilsson, un oficial al federatiei suedeze pentru Expressen.