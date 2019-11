ULTIMA ORA | Petrescu, dorit in Rusia! "Dan a spus mereu ca vrea sa se intoarca aici, sa castige un trofeu!" Unde poate ajunge antrenorul CFR-ului

Dan Petrescu este fara indoiala antrenorul momentului in Romania.

Petrescu este lider in Liga 1 cu CFR Cluj si este la doar un punct de calificarea in primavara europeana in Europa League.

Numele lui Petrescu este pe lista scurta a FRF in eventualitatea in care Cosmin Contra nu va reusi sa califice nationala la Campionatul European de anul viitor. Antrenorul roman este dorit si in Rusia, acolo unde a mai antrenat doua echipe.

Nicolae Pirnau, impresarul lui Dan Petrescu, a declarat in presa rusa ca exista interes din Rusia pentru antrenorul CFR-ului, dar deocamdata nu a exista o propunere oficiala.

"Pana in prezent, nu au existat contacte pentru el. Petrescu lucreaza acum cu succes la Cluj si sta bine si in Europa League. Orice propunere din Rusia va fi luata serios in considerare, cu siguranta ne vom gandi la asta. Dan a spus mereu ca si-ar dori sa se intoarca in Rusia, sa castige un trofeu aici. De ce sa nu accepti oferta la Sochi? Dar, repet, deocamdata nu a exista o oferta clara", a declarat Pirnau pentru sport.ru.

Dan Petrescu a antrenat-o pe Kuban Krasnodar in perioada 2009-2012 si a reusit sa promoveze echipa in prima liga. Au urmat apoi doua sezoane la Dinamo Moscova.

Sochi este in acest moment pe ultimul loc in prima liga din Rusia, cu 13 puncte dupa 16 etape.