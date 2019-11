DRAMA pentru Serbia lui Djokovic la Cupa Davis | Infrangere dureroasa cu Rusia dupa 3 mingi de meci RATATE

Din articol Eliminare pentru Novak Djokovic si Serbia dupa trei mingi de meci ratate in meciul decisiv

Rusia a invins Serbia in sferturile de finala ale Cupei Davis, scor 2-1 la meciuri. Khachanov si Rublev au adus victoria pentru outsideri, in tiebreak-ul setului decisiv al meciului de dublu.

Serbia lui Novak Djokovic a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Davis de Rusia, in urma meciului decisiv de dublu in care numarul 2 mondial si Viktor Troicki au ratat trei mingi de meci.

Rusia va juca sambata in penultimul act competitional cu reprezentativa Canadei. In aceeasi zi, a doua semifinala va fi disputata intre Spania / Argentina si Marea Britanie / Germania.

Djokovic/Troicki au fost invinsi de Khachanov/Rublev, scor 4-6, 6-4, 6-7(8), sarbii ratand mingi de meci in tiebreak-ul setului 3 la 6-5, 7-6 si 8-7. A fost un final de infarct pentru suporterii rusi si sarbi, in care atat Troicki, cat si Djokovic nu au izbutit sa fructifice forma mai putin convingatoare a lui Khachanov din finalul jocului. In schimb, Andrey Rublev a jucat la cote inalte pe intreaga durata a setului trei, mentinand vii si mai apoi transformand in realitate sansele rusilor de a juca o semifinala la Cupa Davis.

In primul meci al zilei, Rublev a trecut expeditiv de Filip Krajinovic, scor 6-1, 6-2, iar Novak Djokovic a restabilit egalitatea, trecand de Karen Khachanov cu un dublu 6-3.

Pentru Novak Djokovic, acest esec inseamna finalul sezonului 2019. In curand, sarbul va incepe pregatirea noului sezon, unde va debuta la Cupa ATP si va incerca, mai apoi, sa isi apere titlul obtinut in acest an la Australian Open.

Novak Djokovic, actualmente numar 2 ATP este cel mai titrat tenismen din istoria Openului Australian, avand in palmares 7 titluri la Melbourne.