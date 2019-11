Rusia poate fi exclusa de la EURO 2020 din cauza dopingului! Toate calculele grupelor se schimba

WADA investigheaza un nou caz de doping la nivel national in Rusia.

Rusia ar putea fi exclusa de la EURO 2020 si de la Jocurile Olimpice de catre Agentia Modniala Anti-Doping (WADA), dupa ce au fost descoperite anomalii in testele efectuate sportivilor rusi, anunta The Guardian.

Oficialii Agentiei se vor intalni pe 9 decembrie pentru a lua o decizie cu privire la neregulile aparute in cazul Rusiei, care este acuzata ca a ascuns si sters mai multe probe pozitive de doping ale sportivilor.

Daca informatiile se dovedesc a fi adevarate, Rusia poate fi exclusa de la toate competitiile majore, din toate sporturile, deci inclusiv de la EURO 2020. Mai mult, va pierde organizarea meciurilor de la EURO 2020, de la Sankt Petersburg.

In acest caz, Scotia ar fi indreptatita sa ia locul Rusiei, echipa clasata pe locul al treilea in Grupa I de calificare, dupa Belgia si Rusia. Toate calculele vor fi date peste cap si inca nu este sigur ce se va intampla cu Romania in barajul pentu Nations League, avand in vedere ca Scotia ar putea fi adversara noastra din semifinale. O decizie in acest sens va fi luata de UEFA dupa anuntul oficial al WADA.

Rusia s-a aflat in centrul unui urias scandal si înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio, fiind gasita vinovată atunci de punerea in aplicare a unui sistem de dopaj centralizat, la nivel national, cu sprijinul serviciilor secrete.