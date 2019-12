ULTIMA ORA | Culio si-a gasit echipa dupa despartirea de CFR! Cu cine urmeaza sa semneze in aceste zile fostul mijlocas al campioanei Romaniei

Emmanuel Culio si-a gasit echipa dupa despartirea de CFR.

Fostul mijlocas al celor de la CFR Cluj, Emmanuel Culio, s-a despartit de campioana Romaniei dupa ultimul meci disputat in acest sezon inainte de pauza competitionala. Acesta a plecat in Argentina alaturi de familia sa si potrivit perspectivasur.com este dorit de formatia din Liga a 2-a din Argentina, Quilmes. Antrenor la Quilemes este Facundo Sava, care a fost coleg cu Culio in sezonul 2006-2007 la Racing Club, tot in Argentina.

Culio a declarat ca va pleca de la CFR inca de la jumatatea acestei luni, din motive strict personale. Acesta a spus ca va continua sa joace fotbal in Argentina si nu se gandeste la retragere.

"Mijlocasul nostru a luat decizia de a parasi Romania din motive personale si de a se intoarce alaturi de familia sa in Argentina. In intreaga cariera, Culio n-a petrecut nici macar o zi departe de sotia si copiii sai, iar gandul ca ar urma sa stea in Romania fara ei l-a facut sa ia aceasta decizie", se arata in comunicatul emis de CFR pe site-ul oficial in momentul in care Culio le-a transmis oficialilor celor de la CFR ca vrea sa plece.