Uite că se poate! Un jucător de la Bayern a înscris mai multe goluri decât Lewandowski în victoria la scor cu Stuttgart

Bayern Munchen, deși lipsită de mai mulți titulari, a defilat aseară în meciul cu VfB Stuttgart, din etapa a 16-a din Bundesliga.

S-a terminat 5-0 și golgheterul Lewandowski nu putea lipsi de pe lista marcatorilor, polonezul semnând dubla în minutele 69 și 72. Însă peste el ca eficacitate a fost Serge Gnabry, autorul unui hat-trick (40, 53 și 74).

Echipa lui Julian Nagelsmann este deja campioană de toamnă, având cu nouă puncte mai mult decât marea rivală Borussia Dortmund, aflată pe locul al doilea în Bundesliga.

În meciul cu Stuttgart au lipsit din diverse motive Kimmich, Tolisso, Goretzka, Choupo-Moting, Stanisic și Sabitzer, iar tânărul Musiala, deși accidentat la mână, a evoluat aseară cu o atelă!

