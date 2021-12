Real Madrid, Bayern și PSG se bat pentru un transfer spectaculos

”Colonia” germană de la Chelsea ar putea pierde un om, dacă șefii de pe Stamford Bridge nu vor să-i prelungească actuala înțelegere masivului fundaș german, care va deveni liber de contract în vară.

Rudiger a intrat deja în ultimele șase luni de contract și așteaptă o ofertă mai avantajoasă din partea celor de la Chelsea. Prima propunere nu l-a încântat pe internaționalul german.

Oricum, Rudiger nu duce lipsă de oferte. Real Madrid, Bayern Munchen sau PSG sunt ”cu adevărat interesate” de serviciile lui Rudiger, care le-a cerut celor de la Chelsea un contract valabil pe încă patru sezoane, notează jurnalistul Nicolo Schira.

