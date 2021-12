Umilință istorică! Barcelona a pierdut cu Bayern și a fost eliminată din Liga Campionilor. Record negativ

Barcelona a capitulat cu scorul de 3-0, pe terenul lui Bayern Munchen, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor și a părăsit cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Golurile gazdelor au fost marcate de Muller (34'), Sane (43') și Musiala (62').

În urma acestei înfrângeri, Barcelona a încheiat pe locul trei în Grupa E, cu 7 puncte, și va continua în 16-imile Europa League.

Este pentru prima oară în ultimii 20 de ani când Barcelona este eliminată încă din faza grupelor Ligii Campionilor. Acum, catalanii vor trebui să se mulțumească cu Europa League.

For the first time in 20 years, Barça are going to be knocked out of the Champions League group stage. Europa League, here they come. #UCL #UEL