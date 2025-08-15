Ionuț Panțîru, fost fundaș stânga al FCSB, a rămas din nou liber de contract după o scurtă experiență la FC Voluntari, în Liga 2.



Transferat în iarnă de la campioana României, fotbalistul de 29 de ani a bifat doar 15 meciuri pentru ilfoveni, fiind mai mult rezervă în finalul sezonului.



Panțîru n-a rezistat mult la Voluntari: "Mult succes!"



Momentul care i-a marcat aventura la Voluntari a fost ratarea unei lovituri de departajare în returul barajului cu Unirea Slobozia, eșec ce a condamnat echipa la încă un sezon în eșalonul secund.



Despărțirea s-a produs la doar câteva luni după ce Panțîru părăsise FCSB, unde jucase peste cinci ani, dar unde absențele cauzate de accidentări grave îi afectaseră cariera.

"Clubul FC Voluntari şi jucătorul Ionuţ Panţîru au încetat, de comun acord, raporturile contractuale. Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră", au transmis cei de la FC Voluntari, pe Facebook.

Voluntari a invocat și salariul ridicat, de 15.000 de euro pe lună, ca motiv pentru a nu-i prelungi înțelegerea.



De-a lungul carierei, Panțîru a mai evoluat pentru Sighetu Marmației, Știința Miroslava, Politehnica Iași și FCSB, iar acum își caută o nouă echipă.

