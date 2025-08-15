Transferat în iarnă pentru a-i ajuta pe roș-albaștri după accidentarea lui Daniel Bîrligea, în această stagiune, Jordan Gele nu a mai fost inclus de Gigi Becali în planurile echipei.

Jordan Gele merge în Qatar

Atacantul francez nu a mai fost inclus nici pe lista UEFA, nici pe lista LPF și nu a făcut nici măcar pregătirea de vară alături de roș-albaștri.

Mai multe echipe din campionatul României s-au arătat interesate de Jordan Gele, însă, în cele din urmă, atacantul nu va mai continua în Superliga. Conform GSP, Jordan Gele a bătut palma cu Al-Kharitiyath, care evoluează în liga a doua din Qatar și care, potrivit sursei citate, are probleme financiare.

FCSB nu va încasa niciun ban în urma transferului, în timp ce fotbalistul își va trece în cont între 200 și 220.000 de euro.