VIDEO EXCLUSIV Corina Caragea prefațează noul sezon din Premier League, exclusiv pe VOYO din 15 august. Cine e cel mai bine plătit fotbalist + Cât a cheltuit Liverpool pe transferuri

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
Premier LeagueCorina CarageaLiverpoolBournemouthVoyoradu dragusin
Din articol
  • Premier League nu e doar cel mai urmărit campionat de fotbal, ci și un gigant financiar. 

Venitul total al cluburilor depasește 7 miliarde de euro pe sezon - spre exemplu Manchester City a câștigat aproape 830 milioane de euro numai în sezonul trecut. Chiar și echipa care retrogradează încasează cel puțin 100 milioane de euro! 

Corina Caragea prefațează noul sezon din Premier League, exclusiv pe VOYO din 15 august

Radu Drăgușin este singurul fotbalist român - jucătorul lui Tottenham câștigă de 10 ori mai puțin decât cel mai bine plătit fotbalist care este Haaland - norvegianul câștigă 30 milioane euro pe an! 

Liverpool e campioana en-titre din Anglia, dar si campioana transferurilor. Echipa de pe Anfield a cheltuit peste 300 de milioane de euro în această vară pe fotbaliștii aduși. Florian Wirtz e cea mai scumpă mutare - Liverpool a scos din buzunar 125 milioane de euro să-l ia de la Leverkusen. 

Liverpool și United aleargă dupa titlul 21 in Anglia unde primul mare derby al sezonului e Manchester United - Arsenal. Liverpool deschide balul pe 15 august contra lui Bournemouth, de la 22:00, LIVE pe VOYO.

Corina Caragea prefațează Premier League, EXCLUSIV pe VOYO, din 15 august

  • Corina caragea 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Liverpool - Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, pe VOYO

FC Liverpool și AFC Bournemouth joacă meciul de deschidere al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal. Campioana en-titre, FC Liverpool va avea privilegiul de a deschide noul sezon de Premier League, în care, pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri vor putea fi urmărite în direct.

Pe Anfield Road va sosi ocupanta locului nouă în ediția anterioară, AFC Bournemouth, echipă învinsă pe linie de Liverpool în ultimele cinci meciuri directe.

După eșecul din Supercupa Angliei, Liverpool va căuta să le ofere fanilor o seară deosebită, în deschiderea Premier League 2025/26. Tripleta Salah - Wirtz - Gakpo va sta în spatele noului atacant, Ekitike, în cazul în care nu vor apărea modificări importante.

Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth

Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Bournemouth: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Traore - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson

  • Liverpool, evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, la 392 de milioane de euro
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul &rdquo;Kosovo e Serbia&rdquo;. C&acirc;t trebuie să achite clubul
UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul
A venit anunțul oficial de la CFR Cluj &icirc;n cazul lui Louis Munteanu!
A venit anunțul oficial de la CFR Cluj în cazul lui Louis Munteanu!
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: &rdquo;Vom fi gata pentru primul meci oficial&rdquo;
Ce le-a cerut Cristi Chivu elevilor săi de la Inter Milano: ”Vom fi gata pentru primul meci oficial”
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: &rdquo;Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!&rdquo;
Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!”
David Popovici, ambasador pentru un brand de top: Copilul din mine se bucură autentic
David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: &rdquo;O să se supere titularul!&rdquo;

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag &icirc;n Champions League

FCSB, uite cine te-a eliminat! Shkendija, demantelată de Qarabag în Champions League

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!