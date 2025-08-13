Premier League nu e doar cel mai urmărit campionat de fotbal, ci și un gigant financiar.



Venitul total al cluburilor depasește 7 miliarde de euro pe sezon - spre exemplu Manchester City a câștigat aproape 830 milioane de euro numai în sezonul trecut. Chiar și echipa care retrogradează încasează cel puțin 100 milioane de euro!

Corina Caragea prefațează noul sezon din Premier League, exclusiv pe VOYO din 15 august



Radu Drăgușin este singurul fotbalist român - jucătorul lui Tottenham câștigă de 10 ori mai puțin decât cel mai bine plătit fotbalist care este Haaland - norvegianul câștigă 30 milioane euro pe an!



Liverpool e campioana en-titre din Anglia, dar si campioana transferurilor. Echipa de pe Anfield a cheltuit peste 300 de milioane de euro în această vară pe fotbaliștii aduși. Florian Wirtz e cea mai scumpă mutare - Liverpool a scos din buzunar 125 milioane de euro să-l ia de la Leverkusen.



Liverpool și United aleargă dupa titlul 21 in Anglia unde primul mare derby al sezonului e Manchester United - Arsenal. Liverpool deschide balul pe 15 august contra lui Bournemouth, de la 22:00, LIVE pe VOYO.

