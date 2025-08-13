- Premier League nu e doar cel mai urmărit campionat de fotbal, ci și un gigant financiar.
Venitul total al cluburilor depasește 7 miliarde de euro pe sezon - spre exemplu Manchester City a câștigat aproape 830 milioane de euro numai în sezonul trecut. Chiar și echipa care retrogradează încasează cel puțin 100 milioane de euro!
Corina Caragea prefațează noul sezon din Premier League, exclusiv pe VOYO din 15 august
Radu Drăgușin este singurul fotbalist român - jucătorul lui Tottenham câștigă de 10 ori mai puțin decât cel mai bine plătit fotbalist care este Haaland - norvegianul câștigă 30 milioane euro pe an!
Liverpool e campioana en-titre din Anglia, dar si campioana transferurilor. Echipa de pe Anfield a cheltuit peste 300 de milioane de euro în această vară pe fotbaliștii aduși. Florian Wirtz e cea mai scumpă mutare - Liverpool a scos din buzunar 125 milioane de euro să-l ia de la Leverkusen.
Liverpool și United aleargă dupa titlul 21 in Anglia unde primul mare derby al sezonului e Manchester United - Arsenal. Liverpool deschide balul pe 15 august contra lui Bournemouth, de la 22:00, LIVE pe VOYO.
Liverpool - Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, pe VOYO
FC Liverpool și AFC Bournemouth joacă meciul de deschidere al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal. Campioana en-titre, FC Liverpool va avea privilegiul de a deschide noul sezon de Premier League, în care, pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri vor putea fi urmărite în direct.
Pe Anfield Road va sosi ocupanta locului nouă în ediția anterioară, AFC Bournemouth, echipă învinsă pe linie de Liverpool în ultimele cinci meciuri directe.
După eșecul din Supercupa Angliei, Liverpool va căuta să le ofere fanilor o seară deosebită, în deschiderea Premier League 2025/26. Tripleta Salah - Wirtz - Gakpo va sta în spatele noului atacant, Ekitike, în cazul în care nu vor apărea modificări importante.
Echipele probabile în Liverpool - Bournemouth
Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Szoboszlai - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike
Bournemouth: Petrovic - Smith, Diakite, Senesi, Truffert - Adams, Traore - Brooks, Tavernier, Semenyo - Evanilson
- Liverpool, evaluată de Transfermarkt la 1,04 miliarde euro. Bournemouth, la 392 de milioane de euro