Scorul pe reprize a fost 0-5, 1-4, 4-4, 4-5. Pentru România au marcat Georgescu 4 goluri, Fulea 2, Luţescu 1, Gheorghe 1, Neamţu 1, iar din echipa Greciei s-a remarcat Genidouniakis 4.

Miercuri s-au mai jucat în grupa F partidele Turcia – Georgia 11-14 şi Italia – Croaţia 13-10.

Astfel, clasamentul este următorul: 1. Grecia 15, 2. Italia 12, 3. Croaţia 9, 4. România 6, 5. Georgia 3, Turcia 0.

În semifinale s-au calificat Grecia şi Italia. Spania va juca cu Croaţia pentru locurile 5-6, iar România se va duela cu Muntenegru pentru locurile 7-8.

Rezultatele anterioare ale României la Campionatul European de la Belgrad: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia (grupa preliminară D); 9-17 cu Croaţia, 15-10 cu Georgia (grupa principală F).

Semifinalele sunt programate vineri, între Grecia – Ungaria şi Serbia – Italia, urmate de finalele pentru medalii (25 ianuarie). Pe locurile 13-16 s-au clasat echipele Malta, Slovacia, Slovenia şi Israel.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath a fost clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10. România s-a clasat pe locul 8, scrie news.ro.

