Apariție rară: Jean Valvis, la meciul lui U-BT de la baschet
U-BT Cluj-Napoca s-a duelat cu Partizan în competiția europeană ABA League.

Jean Valvis U-BT Cluj baschet aba league partizan

Înainte de meciul cu Partizan, U-BT Cluj-Napoca se află pe locul 2 în Grupa A din ABA League cu 12 puncte. În șapte meciuri, ardelenii au bifat cinci victorii, la care s-au adăugat două rezultate negative.

La meci a fost prezent și Jean Valvis, afaceristul grec născut în Atena care la începutul anilor 2000 a fost implicat în fotbalul românesc, fiind unul dintre acționarii minoritari ai clubului Rapid, când giuleștenii îl aveau ca patron pe George Copos.

Sursă Foto: Miruna Pop / Corespondent Pro TV

În urmă cu doi ani, Jean Valvis a fost prezent la podcastul lui Cătălin Măruță, ”Acasa la Măruță”, în care a vorbit despre perioada în care a fost acționar minoritar la Rapid și de ce nu au mers lucrurile atunci, chiar dacă voia să-și pună amprenta puternic pe fotbalul românesc.

”Da, fotbalul a fost o mare iubire. Încă mai curge sânge vișiniu în mine, să știi! Dacă îmi scot o picătură, e vișiniu aici (n.r. arată spre deget). A rămas o mare iubire, dar a rămas și ca o mare rană...

Pentru că am avut o ideea genială în 2006. Se curăț finanțele clubului, să transform asociația sportivă într-un S.A. Să pun un auditor internațional, să curăț finanțele, să transform fotbalul într-o industrie sportivă. Nu domnule, nu telefon, blaturi, faxuri, bani, sacoșe, valize, tribunale

Vorbisem chiar cu președintele (n.r. Traian Băsescu) și cu sectorul 6 pentru stadion, să-l putem renova. Cu 5 milioane capital... În 2005 băncile te vânau să-ți dea bani și puteam face un stadion de 45-50 de milioane (n.r. de euro).

Am fost minoritar și nu a contat viziunea mea, a contat viziunea altcuiva... Lumea îl descrie drept zgârcit. Eu zic că n-a avut viziune (n.r. se referă la George Copos) [...]

Nu am reușit, e un eșec și am decis atunci că nu voi mai fi acționar minoritar într-o companie (n.r. râde). Niciodată! Pentru că viziunea nu va mai putea fi pusă în practică. O viziune frumoasă nu va putea fi controlată și executată.

Am declarat atunci în mod public: Jean Valvis este incompatibil cu fenomenul fotbal din România! Sunt incompatibil. Am o altă mentalitate”, a spus Jean Valvis.

