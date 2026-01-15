Scorul pe reprize a fost 5-1, 4-3, 4-0, 7-2. Pentru România au marcat Vancsik 2 goluri, Georgescu 2, Iudean 1, Ţepeluş 1, iar din echipa Italiei s-a remarcat Del Basso 4.

În primele două dispute din grupă, tricolorii au învins Slovacia (16-8) şi Turcia (20-19).

Tot joi, în primul meci al zilei, Turcia – Slovacia, scor 17-16. Astfel, a treia echipă calificată în grupele principale este Turcia, de pe locul 3 (3 puncte). Italia are maximum de puncte (9), iar România (6).

Cele trei formaţii se vor duela în grupa principală F cu echipele calificate din grupa B (Grecia, Croaţia, Georgia/Slovenia), iar Slovacia va juca meciuri de clasament final. În grupa principală E vor juca formaţiile calificate din grupele A şi C, adică Ungaria, Serbia, Spania, Muntenegru, Olanda şi Franţa.

După partidele din grupele principale, între 16-21 ianuarie, vor avea loc semifinalele (23 ianuarie) şi finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi cele pentru clasarea pe locurile 5-12.

Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).

Deţinătoarea trofeului este Spania, care a învins Croaţia în finala CE2024, scor 11-10. România s-a clasat pe locul 8.

