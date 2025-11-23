Valentin Mihăilă trebuie să facă o analiză dură și serioasă, dacă vrea ca 2026 să oprească declinul său fotbalistic!

În acest an, fostul star al Craiovei a făcut un mare pas înapoi, ajungând de la Parma la Rizespor. Încă de când a intermediat acest transfer, Ioan Becali a avut un avertisment pentru Mihăilă: „Parma a recuperat peste 5 milioane, pentru un jucător care nu a dat maximum. Sperăm să dea acum totul la Rizespor“.

Chiar dacă au trecut niște luni de la această declarație dată de Giovanni, în vară, Mihăilă pare că n-a înțeles mesajul. Dovadă și situația în care a ajuns, astăzi. Atât la echipa națională, cât și la echipa de club.

Mihăilă, „lipit“ de bancă la Rizespor

Sport.ro a scris aici că, în momentul convocării lui Mihăilă pentru dubla cu Bosnia (1-3) și cu San Marino (7-1), selecționerul Mircea Lucescu și-a asumat un pariu periculos. Pentru că a mers pe mâna unui jucător foarte puțin utilizat la echipa sa de club. Din păcate pentru „Il Luce“, pariul său s-a dovedit a fi necâștigător.

Mihăilă a greșit, la Zenica, la faza premergătoare golului de 1-1, anulându-și assist-ul pentru reușita lui Bîrligea din prima repriză. Și, per ansamblu, Mihăilă a avut o evoluție atât de slabă, încât Lucescu l-a lăsat în afara lotului pentru meciul cu San Marino.

Revenit în Turcia, fotbalistul de 25 de ani a mai primit o lovitură. Pentru că, astăzi, în marele meci Rizespor – Fenerbahce (2-5) din etapa a 13-a a rămas „lipit“ de banca de rezerve.

Rizespor a avut 2-0, la pauză, după golurile marcate de Sowe (6) și Laci (15). Dezastrul a urmat însă, în partea secundă, când Fenerbahce a dat gol după gol prin Asensio (55), Talisca (58), Asensio (65), En Nesyri (78) și Brown (88).

Deși echipa sa a fost condusă și avea nevoie de un jucător ofensiv pe final, managerul İlhan Palut l-a ignorat total pe Mihăilă! Probabil pentru că, în acest sezon, românul a avut niște cifre foarte slabe.

Concret, în cele 14 meciuri disputate de Rizespor, în toate competițiile, Mihăilă a fost trimis pe teren, în doar 7 partide. Bilanțul său? 1 gol marcat pe 3 octombrie, în victoria cu Antalyaspor (5-2). Prea puțin pentru un jucător de la care așteptările erau altele, în momentul aducerii sale din Serie A.

