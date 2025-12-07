Zinho Vanheusden s-a retras la doar 26 de ani

Stoperul a decis să agațe ghetele în cui în plină maturitate sportivă, după ce a suferit accidentări repetate la genunchi și nu s-a mai putut recupera corespunzător. Acesta era considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători belgieni, în urmă cu un deceniu, când i se prevedea o carieră la fel de strălucită ca a conaționalilor Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen și Toby Alderweireld.



A fost cumpărat cu 16.2 milioane de euro de Inter Milano, în iulie 2021, dar, după două accidentări la genunchi, care au dus la o serie nesfârșită de probleme musculare și împrumuturi la Genoa, AZ, Standard și Mechelen, a fost anunțat de Cristi Chivu că nu se va baza pe el, în vara trecută. S-a transferat la Marbella FC, în liga a treia spaniolă, dar a renunțat la cariera sportivă, după doar trei luni de contract.



"Îmi căutam constant nivelul, am trecut peste dureri și trăiam după fiecare antrenament sau meci nesigur în privința modului în care va reacționa corpul meu a doua zi. Am continuat să lupt pentru a fi jucătorul care doream să fiu, dar de fiecare dată apărea o nouă luptă.



În inima mea voi dori mereu să fiu fotbalist, dar corpul meu a spus că e destul acum mult timp. Și de aceea, din respect pentru mine, pentru sănătatea mea și pentru responsabilitatea mea de tată, iau această decizie.



Fotbalul se oprește pentru mine ca jucător, dar va fi prezent mereu în inima mea. Va fi pentru totdeauna o parte din cine sunt și cine voi deveni. Mulțumesc pentru acești 22 de ani. Cu tristețe, dar mai ales cu multă mândrie, privesc înapoi la ceea ce am putut experimenta", a transmis fostul fotbalist.



A fost numit după fotbalistul brazilian Zinho, campion mondial în 1994

Zinho Vanheusden (26 de ani / 187 cm) este născut la Hasselt (provincia Limburg) și s-a format la juniorii cluburilor Standard Liege și Inter Milano. La nivel de seniori a evoluat pentru Inter Milano (2018, 2021), Standard Liege (2019-2021, 2023-2024), Genoa (2021-2022), AZ Alkmaar (2022-2023), KV Mechelen (2024-2025) și Marbella FC (2025).



Are selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U19, U21 și de seniori (1 selecție, în amicalul cu Coasta de Fildeș, din 2020) ale Belgiei. A fost numit după fotbalistul brazilian Zinho, campion mondial în 1994. A jucat pe postul de fundaș central și cea mai bună cotă de piață a fost de 18 milioane de euro (decembrie 2019).



Foto - Getty Images

