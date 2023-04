Vlad Moldoveanu a anunțat că s-a retras din activitate. Cu ocazia acestui eveniment, clubul Dinamo a organizat o conferință de presă în cadrul Muzeului Sportului Dinamovist, la care au participat președintele clubului, Ionuț Adrian Popa, baschetbaliștii și antrenorii echipei din Ștefan cel Mare, mai mulți angajați ai "roș-albilor", printre care Ionel Dănciulescu, dar și foști mari jucători ai clubului. Vlad este fiul foștilor mari baschetbaliști Petre Brănișteanu, o legendă a CSA Steaua și a naționalei României, și Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet. El se va muta în SUA, unde e stabilită familia sa și unde deține mai multe afaceri, iar noua sa carieră va fi de agent de jucători.

"Joc baschet de când m-am născut, am fost în cantonament de când m-am născut"

"E un moment greu, din multe puncte de vedere, pentru mine. Am avut niște stări fizice și emoționale foarte interesante, dar acum sunt ok. Joc baschet de când m-am născut, am fost în cantonament de când m-am născut, dar a venit timpul să-mi schimb puțin prioritățile în viață. Baschetul va trece acum pe locul al doilea. Dacă va fi pe locul doi, nu voi putea să joc la nivelul pe care mi-l doresc, nu vreau să fac acest lucru.

Motivul au fost copiii, ei au nevoie de un tată prezent în viața lor. Am trei copii mari, cât au fost mici a mers. Dar acum au 6-8-10 ani, toți fac sport, baschet și baseball. Și atunci mi-am dat seama că ei s-au sacrificat extrem de mult penturu mine, mulți ani au trăit într-un sătuc în Polonia. Când am jucat acolo, lumea spunea că ce frumos e în Euroligă, dar noi locuiam într-un sat. În ultimii doi ani am ales să stea în SUA, pentru că era mai bine pentru viitorul lor, iar acum e rândul meu să fiu alături de ei.

"Eu am două business-uri pe care le-am început acum 5-6 ani în America"

Știu că nu sună bine, dar copiii chiar erau fericiți că am pierdut ultimul meci. A fost bucurie maximă. Toată lumea era supărată, copiii mei erau fericiți că vine acasă tati. Eu am două business-uri pe care le-am început acum 5-6 ani în America. În fiecare vară acolo m-am antrenat, acolo am trăit, acolo am plecat de la 15 ani. Voi încerca să-mi cresc business-urile, pe lângă asta voi începe munca la o agenție de jucători, care nu va avea neapărat treabă doar cu America.

Voi pleca la treabă cu ideea de a ajuta jucătorii să-și atingă potențialul. Nu mă interesează o țară anume sau un club anume la care să aduc jucători. Eu o văd ca un serviciu adus baschetbaliștilor, nu ca pe un business. Cred că este ceva uman, va conta relația mea cu jucătorii, aș vrea să fiu mai mult un mentor, decât doar o persoană care îți aduce un contract și își ia un comision. E o chestie mai amplă, nu vreau doar să duc un jucător la o echipă și apoi, la revedere.

Vrea să se apuce de impresariat, nu să fie antrenor sau conducător

M-am dus către impresariat nu către antrenorat pentru că ultima variantă ar fi fost ca și cum aș fi jucat. Tot la meciuri, la antrenamente, în deplasări, tot în autocar, în avioane. Îmi trebuia flexibilitate, asta îmi trebuia neapărat, asta căutam, să am un program flexibil, ca să pot să fiu alături de cei mici. Momentan nu mi-e greu, dar știu că o să-i lipsească baschetul. Vestiarul, colegii de echipă, prieteniile pe care le creezi acolo sunt speciale. E o încredere oarbă, trebuie să te bazezi pe ei tot timpul. De antrenamente nu știu cât de dor îmi va fi, sincer, la vârsta mea. De vestiar și de meciuri sigur îmi va fi dor.

N-am 'furat' niciodată baschetul, nu am luat-o pe ocolișuri, am muncit atât de mult cât m-a lăsat corpul. Am ales să fac un pas în spate, deși simt o dezamăgire personală, deoarece știu ce mi-am dorit și eu, știu ce și-a dorit și domnul președinte de la Dinamo, cu toții din echipă. Cu dezamăgirea asta trebuie să trăiesc, în viață se mai întâmplă astfel de lucruri. Nu poți să te retragi în top, nu poți să te retragi cum vrei.

"Sunt mulțumit cu ce am făcut în carieră"

Decizia era luată, știam exact că meciul cu Rapid putea fi ultimul. Mi-am dorit să prelungim puțin cariera deoarece cred că aveam o echipă care a jucat cot la cot cu majoritatea din campionatul României, chiar și la Cluj ne-am descurcat bine. Din păcate nu am gestionat bine multe meciuri.

Sunt mulțumit cu ce am făcut în carieră. Știu că am muncit pentru tot, știu că nu am regrete legat de faptul că mi-am atins potențialul sau nu. Eu cred că mi l-am atins, mi-am întins tot timpul limitele psihice și fizice la maxim. Din punct de vedere fizic, poate chiar puțin peste. Dar așa am fost eu.

Sunt fost jucător, am vorbit cu domnul Dan Niculescu, am spus că urmez eu să mă duc la Antipa, e o vorbă de-a lui. E viață și după baschet. Am tras linie, sunt mulțumit cu ce a fost. Vom vedea ce va fi pe viitor. Sigur nu voi vrea să calc pe urmele mamei mele, să fiu președinte al FRB. Am camp-uri pe care vreau să le fac în continuare, vreau să ajut tinerii, să dezvolt proiectele.

"Există un baschetbalist român cu potențial să joace în NBA"

Orice jucător român mă poate contacta oricând, dacă consideră că pot să îl ajut. Am vorbit cu băieți de la Sibiu, de la Oradea, mi-au dat mesaje după meciuri, ei știu că dacă au întrebări mă pot întreba oricând. Dacă au nevoie de un sfat, am fost mereu deschis către jucătorii români. Un sfat, orice, cu mare drag. Dacă voi putea, voi ajuta și jucători români să plece în străinătate. Eu vreau să îi ajut să își atingă potențialul maxim, dacă asta însemană să joacă afară, îi voi ajuta. Toți au un potențial maxim. Toți visează la NBA. Și eu am visat la NBA, am visat să fiu Nowitzki. Nu avem același potențial, clar. Eu sper că l-am atins pe al meu și ei sper să și-l atingă pe al lor.

Cred că există jucători români cu potențial de a ajunge în NBA, chiar mă gândesc la un jucător, dar nu vreau să spun un nume pentru că aș pune o presiune foarte mare pe el. Este un jucător care mie îmi place foarte mult, îl știu de 5-6 ani, îi știu familia foarte bine, este un jucător care are atitudinea potrivită, în primul rând, și talentul necesar. Totul vine după foarte multă muncă și după foarte multă pasiune, nu există alte secrete.

Cele mai frumoase momente din carieră ar fi participarea în All-Star-ul colegiilor și Campionatul European Divizia B cu România. Ar fi fost și Eurobasketul, dacă reușeam să ieșim din grupă, așa a fost o dezamăgire. O altă dezamăgire este neîndeplinirea obiectivelor anul acesta cu Dinamo. Am o carte scrisă 80%, dar nu va fi niciodată vândută, dacă o termin. Va fi publicată pentru cei tineri, ca să vadă exact că nu există un rezultat instant. Rezultatul de pe Instagram nu e în viața reală. Este o muncă de ani și ani de zile", a declarat Vlad Moldoveanu.

Vlad Moldoveanu, carte de vizită

Vlad Moldoveanu (35 de ani / 206cm, 105kg) a evoluat în SUA pentru St. John's College (Washington D.C. / liceu) și George Mason Patriots (George Mason University, Fairfax, Virginia / colegiu), participând la draftul NBA din 2011, când nu a fost ales de echipele profesioniste americane.

Apoi a fost legitimat la Benetton Treviso (2011-2012 / Italia), STB Le Havre (2012-2013 / Franța), BC Kalev/Cramo (2013-2014 / Estonia), PGE Turow Zgorzelec (2014-2015 / Polonia), Stelmet Zielona Gora (2015-2016 / Polonia), "U" Cluj-Napoca (2016-2017, 2018-2019 / România), Buyukcekmece (2017-2018(2017-2018 / Turcia), Ifaistos Limnou (2019-2020 / Grecia), CSO Voluntari (2020-2022 / România) și CS Dinamo (2022-2023 / România). Printre trofeele câștigate se numără titlul de campion în România, Polonia și Estonia, Cupe în primele două țări, și desemnarea ca MVP al campionatului estonian (2014).

Vlad a avut participări în cele mai importante competiții la nivel european și internațional, printre care și FIBA EuroBasket, Euroleague, EuroCup, FIBA Europe Cup și VTB United League. Ca jucător al echipei naționale a României, Vlad Moldoveanu a câștigat FIBA Europe U18 Championship (Divizia B) și a fost căpitanul echipei la toate nivelurile de vârstă începând cu U14 până la seniori, cu care a jucat la Euro 2017. A fost desemnat de trei ori jucătorul anului în România.

Text și foto - Gabriel Chirea