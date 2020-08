Aparitie surpriza pe ecranul TV-ului in timpul partidei Inter - Getafe: un fost fotbalist a sunat pe Skype in timpul duelului din Europa League

Un moment amuzant s-a petrecut la partida Inter 2-0 Getafe din Europa League.

Inter Milano s-a impus in fata lui Getafe cu 2-0, multumita golurilor marcate de Lukaku si Eriksen. Fox Sports, unul dintre posturile TV care au transmis meciul, au avut parte de o surpriza in timpul transmisiei. Fostul jucator brazilian Zinho a facut un apel prin aplicatia Skype si a aparut in mijlocul imaginii.

Fanii s-au amuzat pe retelele sociale de incidentul care s-a intamplat in direct si mai ales de faptul ca radiodifuzorul a respins apelul fostului fotbalist.

Fox Sports si-a mutat birourile acasa pe timpul pandemiei de coronavirus, metoda aplicata inca de cand a inceput sa loveasca virusul.

Zinho este un fost mare jucator brazilian, cu peste 50 de aparitii in tricoul echipei nationale. In 1994 a fost in echipa care reusea sa castige Cupa Mondiala din SUA. 7 goluri a inscris fostul mijlocas ofensiv pentru nationala Braziliei.

QUE QUE O ZINHO TA APARECENDO NA TV LIGANDO BIXO pic.twitter.com/60rrGsTPlZ — Diário de torcedor (@diariotorcidas) August 5, 2020