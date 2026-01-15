Beatrice-Chelsea, fiica lui Dan Petrescu, a fost invitată de clubul londonez la derby-ul Chelsea - Arsenal 2-3, care s-a disputat miercuri seară, pe Stamford Bridge, în manșa tur din semifinalele Cupei Ligii Angliei.

Dan Petrescu: "Sunt mult mai apreciat în străinătate decât în România"



Dan Petrescu, care s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate și a luat o pauză de la antrenorat, a spus că este încă o dovadă că este mai apreciat în străinătate decât în țara sa.



"În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta.

Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate", a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV.

Fiica lui Dan Petrescu a fost prezentă miercuri pe Stamford Bridge



În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finală. A fost cel mai bun derby al lui SuperDan.



Dan Petrescu a recunoscut că a fost ușor surprins de gestul făcut acum de Chelsea.



"M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.



Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.



M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR.



I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria", a spus Dan Petrescu.

