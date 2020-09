EXCLUSIV | Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Bogdan Stelea despre meciul carierei impotriva Barcelonei! Povestea nestiuta: "Am jucat cu entorsa doua luni de zile!"

Bogdan Stelea (52 de ani) a povestit o intamplare care putea sa ii incheie cariera, insa a dus la cele mai bune meciuri ale sale.

Fostul portar a fost intrebat care a fost cea mai mare 'boacana' facuta in cariera sa si nu a ezitat sa povesteasca un episod din perioada in care a jucat la Salamanca.

"Am facut una dupa care am suferit de mi-au iesit ochii din cap, am avut noroc ca am avut oameni langa mine care au inteles problema. Puteam sa fiu amendat si datorita rezultatelor am fost lasat in pace.

Eram la Poiana Brasov, in vacanta, jucam in Spania la Salamanca. In perioada de Craciun exista o pauza de 7 zile si am venit in Romania, am mers acolo si pentru prima oara in viata mea, m-am urcat pe o placa de snowboard. M-am urcat fara bocanci, asa mi s-a spus si fara profesor, mi-am dat drumul pe placa, la inceput am alunecat ok, apoi am inceput sa alunec mai tare

Am facut entorsa de gradul 4 la glezna stanga, in '98, se uita lumea la mine, eram in piciorul gol, pe partie, in zapada. Am mers cu un bocanc in picior si cu unul descult. Am ajuns la hotel, trebuia sa mai stam doua zile. Am zis ca trebuie sa plecam acum, m-am dus la maseurul de la nationala, l-am sunat.

M-am dus la el, m-a apasat pe picior in ultimul hal sa nu fac hematoame. La doua zile am plecat in Spania, iar la 5 zile aveam meci cu Barcelona la Salamanca acasa. Le-am zis ca am alergat prin padure, am calcat intr-o groapa si mi-am intors glezna.

Aveam un antrenor basc, s-a uitat la mine si zice 'da, ok. Nu ma intereseaza ce faci, nu te antrenezi, dar trebuie sa joci cu Barcelona!'. Nu am facut niciun fel de antrenament, doar fizioterapie si masaje. I-am zis ca daca imi intra piciorul in gheata joc.

Am stat 5 zile, nu am facut nimic, in ziua meciului, jucam seara, m-am dus la stadion singur, m-am incaltat, am alergat vreo 50 de metri, am sarit de doua ori pe ambele picioare. Mi-am zis ca incerc. Nu am facut incalzire pe teren. Am jucat cu Barcelona, i-am batut 4-3, cel mai nebun meci jucat vreodata. Ne conduceau cu 3-1 si i-am batut cu 4-3. Am aparat foarte bine, Barcelona ii avea pe Luis Enrique, Rivaldo, Xavi...

Dupa meci abia am scos piciorul din gheata, asa am tinut-o vreo doua luni. Nu ma antrenam, dar am jucat doua luni asa", a povestit Bogdan Stelea la PRO X.