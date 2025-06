Din Alomerovic încă nu a făcut pasul la naționala de seniori a Macedoniei



De-a lungul carierei, Alomerovic a fost selecționat constant la toate nivelurile de vârstă ale echipelor naționale de juniori ale Macedoniei de Nord”, a specificat UTA Arad pe rețelele de socializare.

Fotbalistul, care are selecții și la naționalele Under 20 și Under 21 ale Macedoniei, se poate lăuda cu un CV în care apar echipe de club precum Vardar Skopje, Fuenlabrada, Celta Vigo sau Salamanca.

UTA Arad a debutat cu stângul în seria meciurilor amicale din această vară.

Echipa lui Adrian Mihalcea a remizat rușinos, 0-0, cu CSM Lugoj, formație din Liga 4 Timiș, într-un joc desfășurat la Sânnicolau Mic.

Deși Mihalcea a început cu o echipă formată din jucători cu experiență în Superligă, arădenii n-au reușit să marcheze în fața unui adversar amator.

În partea a doua, tehnicianul a schimbat complet garnitura, mizând pe juniori din academie și jucători aflați în probe.

Antrenorul de 49 de ani a evitat să critice prestația titularilor și a explicat că scopul meciului a fost evaluarea tinerilor.

A recunoscut, însă, că diferența dintre nivelul Superligii și cel al unor jucători aflați în probe este evidentă.

„Toată săptămâna am alocat-o acestor copii. Ideea clară este să avem cât mai mulți juniori în lotul echipei mari și să-i formăm.

O parte dintre ei vor merge cu noi în cantonamentul din Slovenia. În ceea ce privește jucătorii aflați în probe, ei ar trebui să ne ajute acum, dar diferența de valoare e clară”, a transmis Mihalcea, potrivit sportarad.ro.