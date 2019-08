Tragedie uriasa! A murit unul dintre cei mai cunoscuti jucatori ghanezi din ultimele doua decenii! Junior Agogo a fost coleg cu Muntari si Gyan in atacul Ghanei

Fostul international ghanez Junior Agogo a incetat din viata la 40 de ani.

Junior Agogo (40 de ani), fost international ghanez, a incetat din viata la varsta de 40 de ani! El suferise in urma cu 4 ani si un accident vascular cerebral, iar acum locuia alaturi de familie la Londra.

Fost la Nottingham Forest, QPR si Bristol, Agogo a jucat o buna parte a carierei in fotbalul englez, unde a si debutat ca profesionist. Fotbalistul ghanez a evoluat si in Statele Unite, dar si in Egipt si Cipru.

Nascut la Accra, capitala Ghanei, Agogo a debutat la Sheffield Wednesday, apoi a jucat la Oldham, Chester, Chesterfield si Lincoln. Dupa un scurt periplu la Chicago Fire, el s-a intors in fotbalul englez, semnand cu Barnet, apoi cu Bristol, ultima dintre formatii fiind cea in tricoul careia a cunoscut si cea mai buna perioada a carierei (126 meciuri, 41 goluri). Ulterior, Junior Agogo a mai jucat la Nottingham Forest, Zamalek, Apollon Limassol si Hibernian.

Selectionat de 27 de ori la nationala Ghanei, acesta a jucat la Cupa Africii pe Natiuni, obtinand o medalie de bronz. El a marcat 12 goluri pentru nationala in care a jucat alaturi de Sulley Muntari si Asamoah Gyan.