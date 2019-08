Rivalul lui Becali: traieste in Africa de Sud, este implicat in scadaluri de coruptie, detine mai multe cluburi de fotbal! Cine e patronul lui Guimaraes

Afaceristul Mario Ferreira este actionarul majoritar al clubului Vitoria Guimaraes.

Mario Ferreira s-a nascut in Mozambic din parinti portughezi, dar traieste acum in Africa de Sud. El deruleaza afaceri in diverse tari africane in domenii precum constructii, imobiliare, sisteme de securitate, energie regenerabila si industrie, dar detine si pachetul majoritar (57%) al clubului Vitoria Guimaraes, unde a investit peste 5 milioane de euro in ultimii ani si a refuzat, in iulie 2019, sa vanda actiunile sale, facandu-le si el oferte celorlalti actionari minoritari, care, la randul lor, au decis sa isi pastreze actiunile.

Afaceristul vine rar la stadion pentru a urmari meciurile, dar se uita la televizor si citeste atent stirile despre club pe internet si rapoartele venite din Portugalia. "Nu am intrat in fotbal pentru a castiga bani, nu este ambitia mea. Am grupul meu de companii care imi aduc bani. Fotbalul e doar pentru divertisment. As dori sa vad Vitoria de Guimaraes in cupele europene in fiecare an. Acesta ar fi un vis complet. Si as vrea sa putem schimba modul de organizare din Sociedad Anonima Deportiva, intr-una care sa ne permita sa investim mai mult si sa avem un buget care sa ne permita sa avem pretentii mai mari”, declara Ferreira.

Pe langa echipa de fotbal portugheza, el mai detine cai de curse in Africa de Sud si un alt club profesionist de fotbal, tot in tara africana. Acesta s-a numit Vasco da Gama Cape Town, dar, in 2016, afaceristul a folosit licenta si a infiintat o noua grupare, denumita Stellenbosch FC, care evolueaza in liga secunda sud-africana. In plus, el este implicat si la Associacao da Comunidate Portuguesa de Pretoria, un club sportiv de amatori al comunitatii portugheze (aproximativ 300.000, 0.6% din populatia tarii).

In ultimii ani, Ferreira a fost implicat in mai multe scandaluri de coruptie in care companiile sale au fost acuzate de presa ca ar fi finantat politicieni sau ar fi avut legaturi cu diverse afaceri dubioase. Cel mai mediatizat a avut loc in 2018, cand una dintre companiile sale, Siyangena Technologies i-ar fi platit lui Lucky Montana, directorul Passenger Rail Agency of South Africa (Prasa), o proprietate de 13.5 milioane ranzi (800.000 euro), in schimbul unui contract de 4 miliarde ranzi (237 milioane euro).

Presedintele clubului este Miguel Pinto Lisboa, ales de Adunarea Generala a actionarilor. De profesie economist, el a fost director de banca si consultant privat in servicii bancare si ocupa concomitent si functia de presedinte al Consiliului de Administratie. Pinto l-a inlocuit pe demisionarul Julio Mendes, plecat impreuna cu intreaga sa echipa, in urma cu 3 luni, desi fusese ales pentru al treilea mandat si petrecuse 7 ani ca presedinte, acuzand ca „actionarii SAD au dorit sa pastreze modelul actual de organizare, condamnand clubul la stagnare si neoferind conditii minime de investitii”.