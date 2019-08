ULTIMA ORA | Zidane a mai renuntat la un jucator! Anuntul oficial facut de Real Madrid

Adus in aceasta vara de la FC Tokyo, Takefusa Kubo a fost cedat sub forma de imprumut de Real Madrid la Mallorca! Jucatorul japonez a trecut vizita medicala si va juca la echipa nou-promovata pentru urmatorul sezon.

Zidane a decis sa renunte momentan la Kubo deoarece nu mai avea locuri in lot pentru jucatorii non-europeni. Insa antrenorul Realului nu a dorit ca japonezul sa petreaca sezonul urmator la Castilla si l-a cedat la o alta echipa din La Liga. Mallorca a promovat dupa un baraj dramatic impotriva celor de la Deportivo La Coruna.

Kubo ar putea debuta chiar in weekend impotriva celor de la Real Sociedad.

