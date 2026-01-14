Rebin Moradi, în vârstă de 17 ani, unul dintre jucătorii de perspectivă ai fotbalului iranian, a fost ucis în timpul unei manifestaţii, la Teheran.

Rebin Moradi, ucis în timpul protestelor de la Teheran

Anunțul dureros a fost făcut de organizaţia neguvernamentală „Hengaw for Human Rights”, într-un comunicat dat publicităţii marţi.

Tânărul fotbalist de origine kurdă evolua în cadrul echipei de juniori a clubului de ligă secundă Saipa FC, cu sediul în Karaj, în apropierea capitalei iraniene.

Adolescentul mai excela la înot și lupte

El juca în campionatul juniorilor şi era considerat „unul dintre cele mai promiţătoare tinere talente” ale generaţiei sale.

Rebin Moradi s-a remarcat şi la înot, disciplină la care a fost campion la categoria sa de vârstă, calităţile sale fizice permiţându-i să practice cu succes şi alte sporturi, inclusiv luptele.



Agerpres

