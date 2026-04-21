Cristi Chivu, ca niciodată! Imagini cu bucuria românului după „remontada” din Inter - Como

Partida a început perfect pentru oaspeți. Baturina a deschis scorul în minutul 32, iar Da Cunha a făcut 2-0 imediat după pauză, în minutul 48.

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Nota primită de Cristi Chivu după „remontada" din Coppa Italia: „Revenire istorică"

Hakan Calhanoglu a readus speranța pe „Meazza”, cu o dublă spectaculoasă în minutele 69 și 86. Finalul a fost de-a dreptul nebun. În minutul 89, Petar Sucic a dat lovitura și a completat o „remontada” de senzație pentru echipa pregătită de Chivu.

Golul decisiv a declanșat o explozie de bucurie. Sucic a sprintat spre colțul terenului, unde a fost „îngropat” de colegi și membri ai staff-ului într-o piramidă umană.

Camerele TV l-au surprins și pe Cristi Chivu mai fericit ca niciodată. Tehnicianul român a trăit fiecare secundă la maximum, cu fața roșie de emoție și cu un zâmbet larg, până la urechi. VEZI FOTO MAI SUS