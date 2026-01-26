După un start de mandat cu 4 puncte în primele 4 meciuri, Marius Șumudică a avut parte de cel mai dificil meci de când a preluat Al Okhdood. În fața echipei sale a stat Al Ittihad, formație care i-a avut printre titulari pe Karim Benzema, N'Golo Kante, Houssem Aouar, Fabinho sau Danilo Pereira.



Marius Șumudică, eșec la limită contra lui Al Ittihad

Al Ittihad, pregătită de portughezul Sergio Conceicao, ultima dată la AC Milan a condus cu 2-0 la pauză. Houssem Aouar, în minutul 14, cu un șut din întoarcere, șl N'Golo Kante, în minutul 43, cu o execuție splendidă din marginea careului, au marcat pentru gazde.

