Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, a pierdut meciul de pe terenul lui Al Ittihad, contând pentru etapa a 18-a din Arabia Saudită, scor 1-2.

După un start de mandat cu 4 puncte în primele 4 meciuri, Marius Șumudică a avut parte de cel mai dificil meci de când a preluat Al Okhdood. În fața echipei sale a stat Al Ittihad, formație care i-a avut printre titulari pe Karim Benzema, N'Golo Kante, Houssem Aouar, Fabinho sau Danilo Pereira.

Marius Șumudică, eșec la limită contra lui Al Ittihad

Al Ittihad, pregătită de portughezul Sergio Conceicao, ultima dată la AC Milan a condus cu 2-0 la pauză. Houssem Aouar, în minutul 14, cu un șut din întoarcere, șl N'Golo Kante, în minutul 43, cu o execuție splendidă din marginea careului, au marcat pentru gazde.

Marius Șumudică a început să spere din minutul 59. Turcul Burak Ince a redus din handicap cu o lovitură de cap care l-a lăsat fără replică pe portarul Rajkovic. Al Okhdood nu a reușit însă surpriza, iar scorul a rămas 2-1 pentru Al Ittihad.

Echipa lui Marius Șumudică rămâne pe locul 17, penultimul din Arabia Saudită, cu doar 9 puncte acumulate în primele 17 etape.

În următoarea etapă, Al Okhdood va juca pe terenul lui Al Taawon, vineri, de la ora 15:50.

Clasamentul din Arabia Saudită

