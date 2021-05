"Tinand cont ca nu a luat trofeu cu Spurs, ne asteptam la un bagaj de mana!" Aroganta maxima a unei companii aeriene la adresa lui Mourinho

Portughezul a fost anuntat in cursul zilei de marti, insa va prelua echipa din vara, dupa cum se arata in comunicatul oficial al clubului.

O companie aeriana de zbor low-cost a profitat de ocazie pentru a-i transmite un mesaj lui Mourinho, in cazul in care isi cauta bilet de avion pe ruta Londra - Roma.

"Jose va fi fericit sa afle ca zburam de la Londra spre Roma cu doar 14.99 lire. Tinand cont ca nu a luat niciun trofeu cu Spurs, ne asteptam ca un bagaj de mana sa ii fie suficient pentru calatorie", au scris oficialii companiei pe contul de Twitter.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6