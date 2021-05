Genial! :)) Mourinho si-a anuntat venirea la Roma intr-un mod unic! Ce a postat antrenorul portughez pe Instagram

In sezonul viitor, AS Roma il va avea antrenor pe Jose Mourinho.

Managerul portughez a fost confirmat oficial, in cursul zilei de marti, ca noul antrenor al lui AS Roma din sezonul 2021-2022.

Jose Mourinho a spus ca fanii Romei l-au convins sa vina la gruparea de pe Olimpico si ca este pregatit sa construiasca un proiect care va da roade.

"Ii multumesc familiei Friedkin ca m-a ales sa antrenez acest imens club si sa fiu parte din viziunea lor.

Dupa intalnirile cu finantatorii si Tiago Pinto, am inteles imediat ambitiilor lor referitoare la AS Roma. Este aceeasi ambitie care m-a motivat mereu si impreuna vrem sa construim un proiect castigator in urmatorii ani.

Pasiunea incredibila a fanilor m-a convins sa accept acest post. Abia astept sa incepem sezonul”, a declarat Jose Mourinho pentru site-ul oficial al Romei.

Pe langa acest mesaj oficial, managerul portughez a simtit sa isi anunte venirea la Roma in stilul caracteristic. A postat pe contul personal de Instagram o fotografie cu noua sa husa de la telefon, urmata de indemnul "#ForzaMagicaRoma".