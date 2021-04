Tottenham, cu ochii pe antrenorul unei super campioane din Europa! Cine este principalul favorit sa-i ia locul lui Mourinho 

Tottenham s-a despartit recent de Jose Mourinho.

Echipa este condusa acum de Ryan Mason, care este antrenor interimar, iar oficialii clubului cauta un inlocuitor pentru Mourinho.

Potrivit jurnalistilor englezi de la The Telegraph, sefii lui Tottenham ar fi pus ochii pe tehnicianul lui Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, in varsta de 51 de ani. Olandezul se afla pe banca lui Ajax din 2017, conducand echipa in 163 de meciuri, dintre care a castigat 119.

Ten Hag are in palmares un titlu de campion, doua cupe si o Supercupa ale Olandei, iar in 2019 a fost desemnat al patrulea cel mai bun antrenor al anului de catre FIFA, dupa ce a reusit sa ajunga cu Ajax pana in semifinalele Champions League.

De-a lungul carierei de antrenor, Erik ten Hag le-a mai pregatit pe cei de la Go Ahead Eagles, Utrecht si din echipa a doua a lui Bayern. Olandezul mai are contract cu Ajax pana in 2022, ceea ce ar putea insemna ca suma pe care sefii lui Tottenham ar trebui sa o plateasca pentru a-l convinge sa preia echipa nu va fi foarte mare.

Pe langa ten Hag, cei de la Spurs ii mai au in vizor si pe Ralf Rangnick si Gareth Southgate.