BREAKING NEWS | Mourinho si-a gasit echipa dupa ce a plecat de la Tottenham! Portughezul se intoarce in Serie A! Unde va antrena

Jose Mourinho va reveni in Serie A din sezonul 2021/22.

Mourinho, care s-a despartit recent de Tottenham, a semnat cu AS Roma. Italienii au facut anuntul oficial in aceasta dupa-amiaza, pe retelele de socializare.

???? ???????????????????????????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Antrenorul portughez a semnat un contract valabil trei sezoane si a fost prezentat oficial la Roma, la doar cateva ore dupa anuntul privind despartirea de Paulo Fonseca la finalul acestui sezon.

De-a lungul carierei, Mourinho le-a mai pregatit, printre altele, pe Benfica, FC Porto, Chelsea, Real Madrid si Manchester United.

In Italia, portughezul a mai stat pe banca celor de la Inter, in perioada 2008-2010. Pe 19 aprilie, tehnicianul in varsta de 58 de ani s-a despartit de Tottenham, pe care i-a antrenat din 2019.