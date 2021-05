Mourinho e regretat de un star al lui Tottenham: "Este unul dintre cei mai buni antrenori din lume! Este trist ca a plecat!"

Jose Mourinho a fost demis pe 19 aprilie de Tottenham.

Managerul portughez nu a stat mult fara angajament. AS Roma a anuntat oficial in cursul zilei de marti, ca din vara, noul antrenor al echipei va fi Jose Mourinho.

Fostul antrenor al lui Tottenham este regretat de Heung-Min Son, care il considera unul dintre cei mai buni antrenori din lume.

"Este trist ca a plecat fara a avea succes, pentru ca este omul care castiga tot. A fost singura echipa la care nu a avut succes si imi pare foarte rau!

Va ramanea in amintirea mea, pentru ca este unul dintre cei mai buni antrenori din lume", a declarat Son.

In cele 86 de meciruri in care a stat pe banca lui Spurs, Mourinho a obtinut 45 de victorii, 17 rezultate de egalitate si 24 de infrangeri. Portughezul nu a castigat niciun trofeu cu Tottenham. A calificat echipa in finala Cupei Ligii Angliei, dar a fost demis cu 6 zile inainte de a juca cu trofeul pe masa contra lui Guardiola.